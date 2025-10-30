Mezza Maratona d’Italia anche l' edizione 2026 attraverserà i luoghi del Cavallino
L’edizione 2026 della Mezza Maratona d’Italia - Memorial Enzo Ferrari, in programma il 29 marzo prossimo, è stata oggi presentata all’interno dell’officina di revisione del Ferrari e-Vortex, il nuovissimo circuito di prova del Cavallino Rampante confinante con la Pista di Fiorano, in un’atmosfera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Mezza Maratona d’Italia, anche l'edizione 2026 attraverserà i luoghi del Cavallino - Il 29 marzo 2026 la corsa che unisce Maranello a Modena sarà arricchita da un passaggio nel nuovo circuito e- Riporta modenatoday.it
Presentata a Maranello l’edizione 2026 della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”: un viaggio di 21 chilometri nella leggenda - Il 29 marzo 2026, la corsa che unisce Maranello a Modena torna a raccontare l’anima della Motor Valley, toccando i luoghi del mito del Cavallino Rampante e con un passaggio nel nuovo circuito e- Lo riporta sassuolo2000.it