Mezza Maratona d’Italia anche l' edizione 2026 attraverserà i luoghi del Cavallino

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2026 della Mezza Maratona d'Italia - Memorial Enzo Ferrari, in programma il 29 marzo prossimo, è stata oggi presentata all'interno dell'officina di revisione del Ferrari e-Vortex, il nuovissimo circuito di prova del Cavallino Rampante confinante con la Pista di Fiorano, in un'atmosfera.

