Mezza maratona di Empoli il grande ritorno

Empoli, 30 ottobre 2025 – Dopo qualche anno di pausa, la città ritrova il grande podismo Empoli si prepara a riabbracciare il podismo di alto livello con il ritorno della Mezza Maratona di Empoli, in programma domenica 2 novembre 2025. Un evento molto atteso che segna il ritorno di una manifestazione capace di unire sport, partecipazione popolare e passione per la corsa. Già da sabato 1° novembre, dalle 18 alle 20 in Piazza Farinata degli Uberti, sarà possibile ritirare i pettorali e vivere l’atmosfera della vigilia tra atleti, volontari e appassionati. La manifestazione prevede tre partenze distinte, pensate per coinvolgere ogni tipo di partecipante: 3 km “Cardio Camminata” alle ore 8:30 da Piazza della Vittoria, 10 km alle ore 9 da Via Roma, 21 km (mezza maratona) alle ore 9:30, sempre da Via Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezza maratona di Empoli, il grande ritorno

