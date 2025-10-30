Meteo Roma del 30-10-2025 ore 19 | 15
meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nuvole su tutte le regioni di oggi su Liguria e tra Veneto e Friuli al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con pioggia al Nord Est in serata e nella notte tempo per lo più asciutto ma con ancora cieli nuvolosi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto al pomeriggio poche variazioni con anche locali schiarite in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche sui settori adriatici Artù dal mattino pioggia e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria variabilità asciutta altrove al pomeriggio locali piogge in arrivo anche su Basilicata in Puglia meridionale in serata residui fenomeni Sicilia e Calabria asciutto altrove con molti addensamenti Maggiore Sardegna e campagna temperature minime stabili regalo al centro-nord e sulla Sardegna in realtà al Sud è sulla Sicilia Martino in calce sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
