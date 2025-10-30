Meteo | Previsioni per venerdì 31 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3230m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it