Meteo le previsioni in Campania per giovedì 30 ottobre 2025
Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Avellino – cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3513m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.
