Meteo colpo di scena nella prossima settimana | ultime piogge poi anticiclone e clima più mite
Dopo un Halloween a tratti instabile e un weekend di Ognissanti con rovesci sparsi, i modelli indicano un cambio di passo all’inizio della prossima settimana. Tra lunedì e mercoledì insiste ancora qualche precipitazione, specie al Centro-Sud e sulla Sicilia; da giovedì si profila la rimonta dell’alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
