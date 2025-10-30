Dopo un Halloween a tratti instabile e un weekend di Ognissanti con rovesci sparsi, i modelli indicano un cambio di passo all’inizio della prossima settimana. Tra lunedì e mercoledì insiste ancora qualche precipitazione, specie al Centro-Sud e sulla Sicilia; da giovedì si profila la rimonta dell’alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Meteo, “colpo di scena” nella prossima settimana: ultime piogge, poi anticiclone e clima più mite