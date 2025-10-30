Meteo bufera di Halloween | scatta l' allerta in otto regioni

Forti temporali, fulmini, raffiche di vento. Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull'Italia da Nord a Sud e così giovedì 30 ottobre, scatta l'allerta meteo gialla in ben otto regioni. A causare la nuova ondata di maltempo, un'area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia che porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo, bufera di Halloween: scatta l'allerta in otto regioni

