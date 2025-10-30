Metal Gear Solid Delta | Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo di Fox Hunt, una nuova modalità multiplayer online disponibile da oggi in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater per PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam. L’espansione riporta i giocatori nella giungla più iconica della saga, dove la sopravvivenza dipenderà interamente dalle proprie capacità stealth, tattiche e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
