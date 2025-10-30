Metal Gear Solid Delta | Snake Eater è ora disponibile la modalità multiplayer Fox Hunt
Konami Digital Entertainment annuncia l’arrivo di Fox Hunt, nuova modalità multiplayer online disponibile da oggi in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam. Ricordiamo che FOX HUNT trasporta i giocatori nell’iconica giungla, dove dovranno sopravvivere utilizzando tutte le meccaniche stealth e survival da sempre capisaldi dell’esperienza METAL GEAR. Nei panni di un aspirante membro dell’unità segreta “FOX”, i giocatori dovranno affrontare missioni di sopravvivenza e misurarsi contro gli avversari, procurandosi armi ed equipaggiamento sul campo. Fino a 12 giocatori potranno immergersi nell’iconica azione di spionaggio tattico grazie a due diverse modalità. 🔗 Leggi su Game-experience.it
