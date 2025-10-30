Metal Gear Solid Delta l’aggiornamento 1.21 aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro ed il supporto ai 21 | 9

Game-experience.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Konami ha pubblicato l’aggiornamento 1.2.1 di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un update importante che introduce nuove funzioni e migliora sensibilmente le prestazioni del remake. L’elemento più atteso riguarda la versione PlayStation 5 Pro, che ora consente ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche: Quality, con risoluzione nativa a 1440p upscalata in 4K e 60 fps variabili, e Performance, che abbassa la risoluzione a 1080p garantendo però un framerate più stabile. Una novità che risponde alle richieste di chi lamentava cali di fluidità nel preset precedente, unico disponibile finora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

metal gear solid delta l8217aggiornamento 121 aggiunge le modalit224 grafiche per ps5 pro ed il supporto ai 21 9

© Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta, l’aggiornamento 1.2.1 aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro ed il supporto ai 21:9

Argomenti simili trattati di recente

metal gear solid deltaNon solo Fox Hunt: l'update di Metal Gear Solid Delta aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro e supporto ai 21:9 - L'ultimo aggiornamento di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater include altre novità oltre all'attesa modalità multiplayer Fox Hunt. Come scrive multiplayer.it

metal gear solid deltaLa modalità multiplayer Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ora è disponibile - Da oggi tutti i giocatori di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater possono prendere parte ai match base di furtività della modalità online Fox Hunt. Si legge su multiplayer.it

metal gear solid deltaMetal Gear Solid Delta Snake Eater: disponibile la modalità multiplayer Fox Hunt - 1 di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, che introduce la nuova modalità multiplayer online FOX HUNT ... Da vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Metal Gear Solid Delta