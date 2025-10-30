Metal Gear Solid Delta l’aggiornamento 1.21 aggiunge le modalità grafiche per PS5 Pro ed il supporto ai 21 | 9

Konami ha pubblicato l’aggiornamento 1.2.1 di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un update importante che introduce nuove funzioni e migliora sensibilmente le prestazioni del remake. L’elemento più atteso riguarda la versione PlayStation 5 Pro, che ora consente ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche: Quality, con risoluzione nativa a 1440p upscalata in 4K e 60 fps variabili, e Performance, che abbassa la risoluzione a 1080p garantendo però un framerate più stabile. Una novità che risponde alle richieste di chi lamentava cali di fluidità nel preset precedente, unico disponibile finora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

