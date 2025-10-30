Meta Google e Microsoft investono cifre record nell’AI ed è solo l' inizio

Tre delle maggiori società tecnologiche statunitensi hanno registrato profitti e investimenti record, alimentando le voci su una possibile bolla speculativa legata all'AI. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Meta, Google e Microsoft investono cifre record nell’AI, ed è solo l'inizio

