Messi quanto mi costi! Dodici milioni di euro all' Argentina per giocare un' amichevole in Angola

Per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, la federcalcio locale ha organizzato una sfida coi campioni del mondo, profumatamente ricompensati, nella capitale Luanda il prossimo 14 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

