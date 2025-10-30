Messi quanto mi costi! Dodici milioni di euro all' Argentina per giocare un' amichevole in Angola
Per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, la federcalcio locale ha organizzato una sfida coi campioni del mondo, profumatamente ricompensati, nella capitale Luanda il prossimo 14 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Otto anni d’attesa, e finalmente arrivano i nuovi LEA! Più di 3000 prestazioni aggiunte, ma una domanda resta aperta: la sanità pubblica reggerà? Tra innovazioni, costi e carenza di personale, il rischio è che i diritti restino sulla carta. Scopri cosa camb - facebook.com Vai su Facebook
Messi, quanto mi costi! Dodici milioni di euro all'Argentina per giocare un'amichevole in Angola - Per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, la federcalcio locale ha organizzato una sfida coi campioni del mondo, profumatamente ricompensati, nella capitale Luanda il prossimo 14 novembre ... Come scrive gazzetta.it
Manchester City: 200 milioni per strappare Messi al Barcellona - La notizia che arriva dalla Spagna ha dell'incredibile ma potrebbe creare un vero e proprio scossone nella geografia del calcio europeo. Si legge su calciomercato.com