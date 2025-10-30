Messaggi osceni a un minorenne | per l’ex don Gabriele Corsani multa e risarcimento
Sesto San Giovanni (Milano), 30 ottobre 2025 – Solo frasi “goliardiche” nei messaggi “dal contenuto sessualmente esplicito” inviati a un ragazzino, che con un compagno era stato ma ndato dalla scuola a fare volontariato nella casa di riposo dopo essere stati sospesi dalle lezioni per essersi picchiati fuori dall’istituto superiore sestese e averne anche diffuso il video. Per l’ accusa di molestie telefoniche a un minorenne ha chiesto e ottenuto dal gup del Tribunale di Monza di accedere all’oblazione, che estingue il reato, con il pagamento di 258 euro e di un risarcimento del danno alla parte civile, Gabriele Corsani, 56enne di Sesto San Giovanni ex prete ed ex responsabile della residenza sanitaria per anziani sestese La Pelucca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
