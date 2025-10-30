Messa in suffragio ai defunti con il vescovo Corazza al pantheon del cimitero monumentale
In occasione della Commemorazione dei Defunti, domenica alle 10, il vescovo Livio Corazza celebrerà la messa in suffragio al pantheon del cimitero monumentale di Forlì, in via Ravegnana 235. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La famiglia RIPOSO rivolge un sentito GRAZIE a tutte le persone che hanno partecipato al doloroso lutto e trasmesso il loro cordoglio per la perdita del caro PIETRO. Una Santa Messa di suffragio verrà celebrata sabato 1 Novembre alle ore 17.30 nella chiesa - facebook.com Vai su Facebook
Ognissanti e commemorazione defunti: Prato, il 1° novembre il vescovo Nerbini celebra messa al cimitero della Misericordia; il 2 in quello di Chiesanuova - In occasione della solennità di Tutti i Santi (1° novembre) e della Commemorazione dei fedeli defunti (2 novembre), la diocesi di Prato propone un intenso programma di celebrazioni. Da agensir.it
Il 2 novembre la Messa di Papa Leone al Verano - Nel giorno della commemorazione dei defunti, il pontefice presiede la celebrazione eucaristica all'ingresso monumentale, alle 16. Lo riporta romasette.it
Messa del Papa in suffragio di Francesco e cardinali e vescovi defunti - La notizia diffusa dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie: la celebrazione eucaristica in calendario il 3 novembre alle 11, all'altare della Cattedra della basilica di San Pietro ... Scrive romasette.it