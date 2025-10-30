Mercedes Amg C 63 | S E Performance ibrida e velocissima
Non è l'ultima novità, ma resta una delle Amg più desiderate e vendute. La C 63 S E Performance segna la svolta tecnica della "C" sportiva senza tradire il fascino di Affalterbach. Sotto il cofano c'è un quattro cilindri con e-turbo da 400 V, dietro un motore elettrico da 150 kW con cambio a 2 marce. Insieme erogano 680 Cv. Convince per spinta senza fine, stabilità e per l'assetto che si adatta a ogni situazione. Anche se bisogna fare i conti con il peso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
