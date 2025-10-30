Mercato per l’attacco il Milan potrebbe ripensare a Zirkzee Ma solo a due condizioni

Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese del Manchester United, potrebbe ritornare in Italia nel mercato di gennaio per vestire la maglia del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' è un'opzione possibile, a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mercato per l8217attacco il milan potrebbe ripensare a zirkzee ma solo a due condizioni

Mercato, per l'attacco il Milan potrebbe ripensare a Zirkzee. Ma solo a due condizioni

