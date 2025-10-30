Mercato per l’attacco il Milan potrebbe ripensare a Zirkzee Ma solo a due condizioni
Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese del Manchester United, potrebbe ritornare in Italia nel mercato di gennaio per vestire la maglia del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' è un'opzione possibile, a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Milan, serve un attaccante! Nonostante le buone prestazioni dei rossoneri, a Gimenez continuano a mancare le reti! Per questo motivo a gennaio la società sarà costretta ad intervenire sul mercato - facebook.com Vai su Facebook
"#mercatomilan" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Milan, servono rinforzi dal mercato: gli scenari in vista di gennaio - Milan, la coperta è troppo corta: l'attacco è sotto osservazione. Segnala msn.com
Milan, caccia al bomber: torna l'idea Dovbyk, ma occhio anche ad altri due nomi - Queste prime nove giornate di campionato hanno evidenziato un problema che in casa Milan va risolto al più presto: la mancanza di un bomber. msn.com scrive
Mercato Milan, Tuttosport: "Per l’attacco interessa Panichelli" - Durante il prossimo mercato di gennaio, soprattutto se sarà ancora in lotta per lo scudetto, il Milan dovrà necessariamente allungare la sua rosa dove numericamente manca certamente ... Come scrive milannews.it