Mercato di Calolziocorte in occasione della festa di San Martino Al lavoro per una soluzione
Non è ancora ufficialmente risolta la questione relativa allo svolgimento del mercato a Calolziocorte in occasione della Festività di San Martino dell'11 novembre, che quest'anno cade di martedì. Ma l'azione di Fiva Lecco e Confcommercio Lecco prosegue, alla ricerca di una soluzione positiva che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
“CITTADINI LASCIATI SENZA PARCHEGGIO… MA PER FORTUNA C’È LA LUNA!” L’Amministrazione comunale di Calolziocorte colpisce ancora: domani chiusura totale di piazza ex Mercato per rifare le strisce. Domani, a Calolziocorte, scatterà l’ennesimo - facebook.com Vai su Facebook
Mercato di Calolziocorte in occasione della festa di San Martino. "Al lavoro per una soluzione" - Si tratta di un non problema per cavilli burocratici che l'Amministrazione n ... Riporta leccotoday.it