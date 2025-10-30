Mercatino del Collezionismo a Vicopisano

Ogni seconda domenica del mese (tranne nel mese di agosto) Piazza Cavalca a Vicopisano ospita il Mercatino del Collezionismo, dell’Antiquariato e degli Hobbisti, tra i più apprezzati della Toscana. Numerosi espositori propongono mobili, quadri, vinili, abiti vintage, monili e oggetti d’arredo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

DOMENICA 9 NOVEMBRE la Pro loco di Rivarolo Canavese organizza il MERCATINO DIJ BIAUTAGAMBE, storico mercatino che accoglie espositori hobbisti di antiquariato minore, collezionismo, oggettistica vecchia e usata e una speciale sezione dedicata - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, annullato il mercatino del collezionismo a Vicopisano - Doveva tornare oggi, domenica 8 settembre, dopo la pausa estiva, il Mercatino del collezionismo dell'antiquariato e degli hobbisti di Vicopisano, appuntamento ... Segnala lanazione.it

Mercatino del Collezionismo dell’Antiquariato e degli Hobbisti di Vicopisano: un paradiso per collezionisti - Ogni seconda domenica del mese (escluso agosto) da oltre venti anni, il Mercatino del Collezionismo dell’Antiquariato e degli Hobbisti di Vicopisano, rappresenta uno dei mercatini più conosciuti e ... Da lanazione.it