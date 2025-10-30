Mens Sana e Stosa Virtus | conto alla rovescia per il derby E’ tempo di acquistare i biglietti di accesso al PalaEstra
Prosegue il percorso di avvicinamento della Stosa al secondo derby stagionale. Domenica alle 18 al Palaestra i rossoblu scenderanno in campo contro la Note di Siena Mens Sana in una partita che mette di fronte due squadre che, al netto del turno di riposo già osservato dai biancoverdi, hanno subito fin qui solamente una sconfitta. La Virtus è reduce dalla bella affermazione casalinga di domenica scorsa contro la Spezia, due punti arrivati al termine di un match molto complicato e combattuto, vinto dai rossoblù grazie allo spirito di gruppo e ad una difesa che fino a questo momento è la terza migliore del girone dietro solamente a Costone e Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornata d’eccezione domenica al PalaEstra: non soltanto per il derby tra Mens Sana e Virtus, che mette in palio punti pesanti per la classifica, ma anche perché verrà premiato Simone Pianigiani, vincitore della prima edizione del riconoscimento Ambassador Vai su Facebook
Domenica derby tra Mens Sana e Virtus. Grande equilibrio, sarà sfida accesa - E’ iniziata ieri la settimana che porta alla seconda stracittadina della stagione, quella di domenica alle 18 al PalaEstra ... Si legge su lanazione.it
La Mens Sana premia Simone Pianigiani. Il coach è ’Ambassador in the world’ - Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la ... Segnala lanazione.it
Basket Serie B Interregionale. Mens Sana: domani la ripresa. Nel mirino c’è il derby - Riprende domani la preparazione in casa Mens Sana, rientrata nella notte tra sabato e domenica dalla lunga trasferta di ... msn.com scrive