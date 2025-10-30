Mens Sana e Stosa Virtus | conto alla rovescia per il derby E’ tempo di acquistare i biglietti di accesso al PalaEstra

Prosegue il percorso di avvicinamento della Stosa al secondo derby stagionale. Domenica alle 18 al Palaestra i rossoblu scenderanno in campo contro la Note di Siena Mens Sana in una partita che mette di fronte due squadre che, al netto del turno di riposo già osservato dai biancoverdi, hanno subito fin qui solamente una sconfitta. La Virtus è reduce dalla bella affermazione casalinga di domenica scorsa contro la Spezia, due punti arrivati al termine di un match molto complicato e combattuto, vinto dai rossoblù grazie allo spirito di gruppo e ad una difesa che fino a questo momento è la terza migliore del girone dietro solamente a Costone e Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

