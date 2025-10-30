Meno domande più ostacoli Così l’adozione a Roma è sempre più difficile

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’adozione è una scelta che negli ultimi anni compiono molte meno coppie: vale per la realtà nazionale ma anche per il Lazio, dove per la materia è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.Gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero della Giustizia sono relativi al 2022, anno in cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Meno Domande Pi249 Ostacoli