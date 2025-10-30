Menna quanti errori Corazza è una delusione Molto male Ndoj per Zagari un avvio da incubo
Barosi 6,5 Esordio stagionale positivo nonostante il risultato. Sveglio e reattivo nell’intervento basso pulito volto a togliere la sfera dai piedi di Konate. Sarebbe stato il tris che avrebbe sancito una figuraccia. Zagari 5 Avvio da incubo. Viene chiamato al battesimo di fuoco e si fa letteralmente mangiare da Battista e Tourè. Causa il rigore con un intervento sciagurato poi non si riprende più. Menna 4 Gara altamente insufficiente. Era già parso impreciso nella prima parte nelle marcature. Troppi gli appoggi sbagliati in fase di sviluppo della manovra dal basso. Black out nella ripresa. Rizzo 6 Dopo un primo tempo così così, lancia la riscossa con un inserimento preciso e puntuale che permette di riaprire i conti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
