Memoria contro le mafie La scultura più grande è stata installata a Bergamo

Dopo Bolzano (la cui Provincia autonoma ha collaborato all’installazione itinerante), Firenze, Roma e Trieste, approda anche a Bergamo l’ Albero dei Tutti, la più grande scultura al mondo sulla memoria della lotta alle mafie. La monumentale opera dell’artista ladino Gregor Prugger fino al 18 novembre è installata nel centro del capoluogo orobico, in Largo Gianandrea Gavazzeni, una nuova piazza per il suo “viaggio” verso la presa di coscienza dell’importanza dell’impegno civile contro ogni forma di illegalità. L’Albero dei Tutti, un abete trasformato dai boschi altoatesini di Pilat in opera d’arte, mostra sui suoi rami centinaia di piccole statue che ritraggono donne, uomini e bambini assassinati dalla mafia, trasformando l’opera in un gigantesco corallo della memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Memoria contro le mafie . La scultura più grande è stata installata a Bergamo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domani, primo appuntamento della tappa torinese del viaggio in memoria di Giancarlo Siani, con Sigfrido Ranucci, Paolo Siani e tanti altri ospiti! Premio Roberto Morrione Libera Contro le Mafie Fondazione Giancarlo Siani Onlus Vai su Facebook

Memoria contro le mafie . La scultura più grande è stata installata a Bergamo - Dopo Bolzano (la cui Provincia autonoma ha collaborato all’installazione itinerante), Firenze, Roma e Trieste, approda anche a Bergamo l’ Albero dei Tutti, la più grande scultura al mondo sulla memori ... Segnala ilgiorno.it

«L’Albero dei Tutti» arriva a Bergamo: la più grande scultura al mondo dedicata alle vittime di mafia - Video - Fino al 18 novembre, l’imponente opera di Gregor Prugger in largo Gavazzeni per ricordare e far riflettere sulla legalità. Come scrive ecodibergamo.it

Termini Imerese, Santa Messa e scultura per ricordare vittime mafia - Una Santa Messa, celebrata dall'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e una scultura in legno per ricordare le vittime di mafia. adnkronos.com scrive