Meloni sulla riforma della Giustizia | Norme di buon senso referendum non avrà conseguenze su politica
Il tema del referendum, poi, non avrebbe nulla di politico. "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia", ha sostenuto, chiarendo che in ogni caso non vi sarà alcun tipo di conseguenza per la politica. "Noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto", ha chiarito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum. Manderemo a casa noi la premier. Riguardo me, dovete sopportarmi a lungo". La segretaria del Pd in conferenza stampa dopo l'approvazione della riforma della giustizia. - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni: riforma della giustizia la risposta più adeguata - X Vai su X
Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Si legge su ilfoglio.it
Giustizia: Meloni,'giudice che sbaglia si assume responsabilità e stop correnti politicizzate' - "Penso che la riforma della giustizia rappresenti un'occasione storica di avere una giustizia più efficiente e più giusta, sono norme di buon senso, separazione delle carri ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Riforma Giustizia, Meloni: “Per Anm va tutto benissimo, non per noi né per i cittadini” - La riforma della Giustizia appena approvata dal Parlamento, lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, la manovra di bilancio. Riporta lapresse.it