Meloni sul referendum per la giustizia | Occasione storica

AGI - "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al Tg1 sull'eventuale ' profilo politico ' del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo - chiarisce la premier - noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto, anche perché voglio ricordare a tutti - aggiunge - che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it
