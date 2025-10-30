Meloni sul referendum per la giustizia | Non ci saranno conseguenze per il governo

AGI - "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al Tg1 sull'eventuale 'profilo politico' del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo - chiarisce la premier - noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto, anche perché voglio ricordare a tutti - aggiunge - che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

