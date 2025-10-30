Meloni sul referendum per la giustizia | Non ci saranno conseguenze per il governo
AGI - "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al Tg1 sull'eventuale 'profilo politico' del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo - chiarisce la premier - noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto, anche perché voglio ricordare a tutti - aggiunge - che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum. Manderemo a casa noi la premier. Riguardo me, dovete sopportarmi a lungo". La segretaria del Pd in conferenza stampa dopo l'approvazione della riforma della giustizia. - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia: Meloni, 'referendum? non ci saranno conseguenze su governo' - "Io credo che" il referendum "debba essere una consultazione sulla giustizia. Lo riporta iltempo.it
Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. ilfoglio.it scrive
Meloni: referendum non avra' conseguenze su Governo, arriveremo a fine legislatura (RCO) - "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia, intanto perche' non ci saranno in ogni caso ... Riporta ilsole24ore.com