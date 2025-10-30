Meloni-Salvini riunione d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop al Ponte sullo Stretto La Corte dei Conti | Valutazione strettamente giuridica

30 ott 2025

È alta tensione tra governo e Corte dei Conti all’indomani della decisione dell’organo contabile di  negare il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul progetto del  Ponte sullo Stretto di Messina. A Palazzo Chigi è in corso la riunione d’urgenza convocata dalla presidente del Consiglio  Giorgia Meloni. Presente ovviamente il ministro delle Infrastrutture  Matteo Salvini, mentre l’altro vicepremier Antonio Tajani si è collegato via video dal Niger, dove è impegnato in missione col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In un’intervista al  Corriere della Sera, Salvini ha definito la bocciatura «una scelta politica e non tecnica». 🔗 Leggi su Open.online

