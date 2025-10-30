Meloni | Non sono d' accordo con l' Anm E' contro le riforme

AGI - "Non sono d'accordo con l'Anm". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata al Tg1. "A memoria - ha aggiunto - non ricordo una volta in cui l'Anm sia stata favorevole a una qualsiasi riforma della giustizia. La loro idea è che tutto va benissimo" ma non è l'idea che abbiamo noi della giustizia e probabilmente neanche quella che hanno i cittadini", ha concluso la premier. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Non sono d'accordo con l'Anm. E' contro le riforme"

Scopri altri approfondimenti

Il progetto del Ponte sullo Stretto è miseramente fallito. Sotterrato dai rilievi della Commissione europea, prima, e adesso anche della Corte dei Conti. L’avevamo già denunciato: viola norme europee e interne, procedurali e ambientali. Meloni e Salvini sono gi - facebook.com Vai su Facebook

Meloni dura con le banche, 5 miliardi su 44 di profitti: “Siamo tutti soddisfatti” - Nel dialogo con il banchiere Messina, Giorgia Meloni chiarisce la linea sul contributo delle banche alla Manovra 2026. Da quifinanza.it

Meloni tiene il punto sulla manovra, giusto aiuto dalle banche - Le banche hanno avuto negli anni grandi profitti ed è giusto, dunque, che diano il loro contributo al sistema Paese. Riporta ansa.it

Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Segnala iltempo.it