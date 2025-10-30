“Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi”, ha dichiarato Giorgia Meloni durante un’intervista al Tg1, rispondendo con tono fermo ma ironico alle osservazioni arrivate dopo lo stop della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La premier ha voluto chiarire subito che l’esecutivo non intende arretrare di un passo: “L’obiettivo è fare il Ponte, che è un’opera strategica, sarà un’opera ingegneristica unica al mondo”, ha ribadito. Meloni replica ai rilievi con ironia. Con un sorriso appena accennato ma parole precise, Meloni ha commentato uno dei rilievi più discussi: “Come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché si avrebbe voglia di rispondere ‘perché c’è internet’”, ha detto, con evidente riferimento alla modalità di trasmissione digitale dei documenti legati al progetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni non arretra: “Il Ponte sullo Stretto si farà, è un’opera unica al mondo”