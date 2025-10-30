Meloni | Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi

"La riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un'occasione storica per avere una giustizia più efficiente e più giusta". Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni del Tg1. "Sono norme di buon senso - aggiunge - la separazione delle carriere, che significa rafforzare la terzietà del giudice, quindi un processo più giusto. L'Alta Corte disciplinare che significa che se un giudice domani dovesse sbagliare si assumerà anche, finalmente, la responsabilità, e il sorteggio dei componenti del Csm, che vuol dire liberare la magistratura dalle correnti politicizzate e quindi valorizzare il merito". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

