Meloni | Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi
"La riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un'occasione storica per avere una giustizia più efficiente e più giusta". Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni del Tg1. "Sono norme di buon senso - aggiunge - la separazione delle carriere, che significa rafforzare la terzietà del giudice, quindi un processo più giusto. L'Alta Corte disciplinare che significa che se un giudice domani dovesse sbagliare si assumerà anche, finalmente, la responsabilità, e il sorteggio dei componenti del Csm, che vuol dire liberare la magistratura dalle correnti politicizzate e quindi valorizzare il merito". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum. Manderemo a casa noi la premier. Riguardo me, dovete sopportarmi a lungo". La segretaria del Pd in conferenza stampa dopo l'approvazione della riforma della giustizia. - facebook.com Vai su Facebook
Riforma Giustizia, Meloni: “Per Anm va tutto benissimo, non per noi né per i cittadini” - La riforma della Giustizia appena approvata dal Parlamento, lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, la manovra di bilancio. Riporta lapresse.it
Meloni sul referendum per la giustizia: "Non ci saranno conseguenze per il governo" - Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al Tg1 sull'eventuale 'profilo politico' del referendum sulla riforma ... Secondo msn.com
Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Secondo ilfoglio.it