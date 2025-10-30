Meloni critica la Corte dei Conti e tutti coloro che prendono decisioni a lei non gradite
Come ogni volta in cui un pm, un giudice, un gip, un tribunale o un vigile urbano si permette di prendere una decisione a lei non gradita, Giorgia Meloni ha attaccato ieri pubblicamente la Corte dei conti per la bocciatura della delibera sul Ponte di Messina. Ma oltre alle solite parole del tutto fuori luogo, specialmente per una Presidente del Consiglio (e poi si arrabbia quando la paragonano a Viktor Orbán), Meloni ha anche aggiunto che la riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti «rappresentano la risposta più adeguata» a quella che definisce «un’intollerabile invadenza». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
