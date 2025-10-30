Meloni convoca riunione d’urgenza | cosa sta succedendo
La tensione sale a Palazzo Chigi. Dopo la bocciatura di uno dei progetti più simbolici del governo la premier Giorgia Meloni ha deciso di convocare una riunione straordinaria dell’esecutivo, segno che la questione è considerata una priorità politica e mediatica. Nel frattempo, la notizia sta catalizzando la massima attenzione: in Parlamento, nei territori e sui social si moltiplicano reazioni, dubbi e prese di posizione, mentre tecnici e giuristi analizzano le conseguenze e i possibili scenari. Per Fratelli d’Italia, forza trainante del centrodestra e sostenitrice convinta delle grandi opere, si apre una nuova partita su infrastrutture, sovranità e visione del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Il summit dopo la decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera
Salvini: «Determinato a trovare soluzione»