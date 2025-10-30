Meloni contro l’Anm sulla riforma della Giustizia | Voi mai favorevoli I magistrati replicano | Il governo ignora le nostre proposte
Un acceso botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ Associazione nazionale magistrati (Anm) sulla riforma della Giustizia, approvata giovedì 30 ottobre. Nel corso di un’intervista al Tg1, la premier ha sottolineato il suo disaccordo con l’Anm: «A memoria, non ricordo una volta in cui sia stata favorevole a qualsiasi riforma della Giustizia. La loro idea è che tutto vada benissimo, ma non è l’idea che abbiamo noi della giustizia e credo nemmeno dei cittadini», ha dichiarato la presidente del Consiglio affrontando poi altri temi: dal Ponte sullo Stretto, definito «un’opera strategica» agli affitti brevi, su cui «dovrà decidere il Parlamento», e sul contributo delle banche, sul quale «non credo ci saranno modifiche». 🔗 Leggi su Open.online
