Meloni | Con la riforma della giustizia compiamo un passo storico verso un’Italia più giusta e più forte
“Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’approvazione definitiva della riforma, definendola “un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”. Il premier ha sottolineato come “Governo e Parlamento abbiano fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione”, evidenziando che adesso “la parola passerà ai cittadini”, che saranno chiamati a pronunciarsi attraverso il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
