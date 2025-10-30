Melania presenta la Casa Bianca allestita per Halloween | curiosità e polemiche

Abbandonate le atmosfere a tinte cupe del primo mandato del marito, critiche per il costo dello sfarzo nell'America ancora povera L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Melania presenta la Casa Bianca allestita per Halloween: curiosità e polemiche

