Melandri attacca Rossi | A Sepang fu fatto passare per vittima ma colpì Marquez di proposito

L’ex pilota ricorda il celebre contatto del GP di Malesia: “Marc ha messo pressione su Valentino e lui ha perso la ragione. Il colpevole in quell'occasione era Valentino. Era l’icona della MotoGP, non doveva fare un gesto simile”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Melandri attacca Rossi: “A Sepang fu fatto passare per vittima, ma colpì Marquez di proposito”

News recenti che potrebbero piacerti

Ricapitolando: Salvini attacca Tajani sulle banche. Tajani allora attacca Salvini perché non si è accorto che il (loro) Governo ha tagliato i fondi delle metropolitane. A quel punto arriva Lupi e domanda: ma Tajani in Consiglio dei Ministri dormiva? Perchè non si - facebook.com Vai su Facebook

Melandri attacca Rossi: “A Sepang fu fatto passare per vittima, ma colpì Marquez di proposito” - L’ex pilota ricorda il celebre contatto del GP di Malesia: “Marc ha messo pressione su Valentino e lui ha perso la ragione. Si legge su msn.com

Marco Melandri a gamba tesa su Valentino Rossi: “L’hanno fatto passare per vittima” - Valentino due, tre volte ha rallentato, guardava Marquez che nella sua carriera non si è mai voltato indietro ... Segnala msn.com

Rossi-Marquez dieci anni da Sepang 2015, lo scontro che ha cambiato la MotoGp. I retroscena, Valentino: «Lui un figlio di p..., volevo ammazzarlo» - Il 25 ottobre del 2015 segna un prima e un dopo nella storia del campionato a due ruote più veloce del mondo. Lo riporta msn.com