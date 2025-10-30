Medico condannato per violenza sessuale su un paziente 22enne
Il medico era stato già condannato a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Abusi su paziente a Milano, medico condannato a 4 anni - È stato condannato a quattro anni un ex medico di base accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. Segnala ansa.it
