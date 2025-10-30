Medico condannato per violenza sessuale su un paziente 22enne

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico era stato già condannato a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

