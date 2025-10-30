La sezione di Medicina Democratica di Treviglio e della provincia di Bergamo esprime forte preoccupazione per le recenti decisioni della Giunta regionale della Lombardia, guidata dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che modificano l’assetto del sistema sanitario regionale e l’accesso alle cure dei cittadini. Il 15 settembre la Giunta regionale ha approvato una delibera, la numero 4986, che consente a mutue, fondi sanitari integrativi, assicurazioni private e welfare aziendale di acquistare prestazioni all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Medicina Democratica contro le delibere regionali in ambito sanitario: “La salute non può diventare un privilegio”