Medici di famiglia in Italia ne abbiamo sempre meno e quelli che ci sono guardano alla pensione

Secondo dati del ministero della Salute, dal 2009 al 2023 sono calati del 17,8%. E il sindacato Fimmg denuncia che i concorsi per rimpiazzarli vanno deserti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Medici di famiglia, in Italia ne abbiamo sempre meno e quelli che ci sono guardano alla pensione

Contenuti che potrebbero interessarti

Previdenza per medici di famiglia e pediatri: si passerà davvero da ENPAM a INPS? La riforma in discussione per la medicina territoriale prevede che i medici di medicina generale e i pediatri, attualmente considerati liberi professionisti, possano essere trasf Vai su Facebook

Sempre meno medici di famiglia, sarà una grave emergenza - “La medicina di base sta attraversando una fase delicata che richiede risposte rapide e concrete. altovicentinonline.it scrive

Cercasi medici condotti. Nell’Italia dei paesi la sanità è una chimera - Nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Molise e Umbria un solo medico copre territori vasti. Si legge su editorialedomani.it

Spariti 7mila medici di famiglia e in sei Regioni i bandi non sono stati coperti - Continua l'allarme carenza che colpisce soprattutto Nord e grandi città e al concorso per i nuovi dottori calano i partecipanti. ilsole24ore.com scrive