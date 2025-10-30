Medici di famiglia in Italia ne abbiamo sempre meno e quelli che ci sono guardano alla pensione

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo dati del ministero della Salute, dal 2009 al 2023 sono calati del 17,8%. E il sindacato Fimmg denuncia che i concorsi per rimpiazzarli vanno deserti. 🔗 Leggi su Wired.it

medici di famiglia in italia ne abbiamo sempre meno e quelli che ci sono guardano alla pensione

© Wired.it - Medici di famiglia, in Italia ne abbiamo sempre meno e quelli che ci sono guardano alla pensione

medici famiglia italia abbiamoSempre meno medici di famiglia, sarà una grave emergenza - “La medicina di base sta attraversando una fase delicata che richiede risposte rapide e concrete. altovicentinonline.it scrive

medici famiglia italia abbiamoCercasi medici condotti. Nell’Italia dei paesi la sanità è una chimera - Nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Molise e Umbria un solo medico copre territori vasti. Si legge su editorialedomani.it

medici famiglia italia abbiamoSpariti 7mila medici di famiglia e in sei Regioni i bandi non sono stati coperti - Continua l'allarme carenza che colpisce soprattutto Nord e grandi città e al concorso per i nuovi dottori calano i partecipanti. ilsole24ore.com scrive

