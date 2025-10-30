Medici abusivi e senza laurea blitz in tutta Italia | 2 sono bresciani

Finti medici nella rete della Guardia di Finanza: due di loro sono bresciani, un uomo e una donna, e abitano a Calcinato e Rezzato. Sono invece in tutto 41 le persone risultate prive dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio della professione di nutrizionista e operanti in diverse. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

*Abusivi della sosta, presenza cronica a Salerno* ? Automobilisti esasperati Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTV #EseiProtagonista #Liratg #News #abusivi #salerno #automobilisti #forze #dell #ordine #controlli #posto #presenza #cronica # Vai su Facebook

Medici abusivi e senza laurea, blitz in tutta Italia: 2 sono bresciani - Finti medici nella rete della Guardia di Finanza: due di loro sono bresciani, un uomo e una donna, e abitano a Calcinato e Rezzato. Secondo bresciatoday.it

Roma, operava senza avere la laurea: denunciato finto chirurgo estetico. I controlli nello studio a Montespaccato e le segnalazioni di alcune pazienti - Sulla parete della sala visite, in bella mostra, aveva incorniciato la laurea in Medicina e Chirurgia “conseguita” all’università La Sapienza. Lo riporta ilmessaggero.it

Scoperti tre finti dentisti: due sorelle. Un altro era indagato anche per violenza sessuale - I carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia, hanno scoperto un caso di esercizio abusivo della professione sanitaria all’interno di un laboratorio dentistico. notizie.tiscali.it scrive