Mecna | Sono un' alternativa a un certo machismo del rap Cosa mi manca? Un riconoscimento per il mio ruolo nella scena

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista torna con Discordia, armonia e altri stati d’animo, un nuovo album in cui si racconta tra ambizioni, amore e paternità. «La mia generazione, quella di chi ha quasi 40 anni, oggi è in crisi quando si tratta di crescere». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

mecna sono un alternativa a un certo machismo del rap cosa mi manca un riconoscimento per il mio ruolo nella scena

© Vanityfair.it - Mecna: «Sono un'alternativa a un certo machismo del rap. Cosa mi manca? Un riconoscimento per il mio ruolo nella scena»

News recenti che potrebbero piacerti

mecna sono alternativa certoMecna: «Sono un'alternativa a un certo machismo del rap. Cosa mi manca? Un riconoscimento per il mio ruolo nella scena» - L'artista torna con Discordia, armonia e altri stati d’animo, un nuovo album in cui si racconta tra ambizioni, amore e paternità. Lo riporta vanityfair.it

mecna sono alternativa certoIntervista – MECNA “Discordia, Armonia e altri stati d’animo”, il nuovo album tra introspezione e leggerezza - Esce il 24 ottobre il nuovo album di Mecna, “Discordia, Armonia e altri stati d’animo”, dodici tracce che esplorano emozioni profonde e fragilità con il rap come linguaggio autentico. Come scrive newsic.it

Chi è Mecna al Suzuki Music Party/ Con un gruppo di amici a presentare il nuovo brano. E la vita privata? - Mecna è il rapper pugliese che presenterà il nuovo singolo Immagina con Fudasca, Francesca Michielin e Tredici Pietri al Suzuki Music Party Mecna salirà sul palco dell’Allianz Club di Milano per ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Mecna Sono Alternativa Certo