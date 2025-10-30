Mecna e l' arte dell' imperfezione | Bisogna stare un po' male per creare

Il rumore di una musicassetta inserita in un vecchio lettore è l’abbrivio un po’ nostalgico di “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, l’album che Mecna racconta in redazione nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito e sui social del nostro giornale. “Il titolo chilometrico è dovuto alla voglia di trovarne uno lungo dopo averne avuti tanti abbastanza ‘statement’ e magari dal sapore un po’ più poetico dei predecessori” ammette il rapper di San Giovanni Rotondo trapiantato al Nord, all’anagrafe Corrado Grilli. “Sembra un titolo complesso, ma in realtà è molto esplicito e molto ‘onesto’, diciamo, verso i contenuti di un progetto che intende parlare alle emozioni piuttosto che ad altro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

