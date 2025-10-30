McKenna afferma di non aver avuto conversazioni sul lavoro del Celtic e insiste di essere nel mezzo di un progetto a lungo termine con Ipswich

2025-10-30 21:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il boss dell’Ipswich Kieran McKenna ha dichiarato il suo impegno nei confronti del club dopo le notizie che lo collegavano al ruolo vacante al Celtic. McKenna era emerso come uno dei favoriti per il lavoro negli Hoops dopo che Brendan Rodgers aveva lasciato il suo ruolo all’inizio di questa settimana, con Martin O’Neill attualmente in carica ad interim. Il 39enne è uno degli allenatori più promettenti del calcio inglese dopo aver guidato i Tractor Boys dalla League One alla Premier League, con il club ora tornato in Championship. 🔗 Leggi su Justcalcio.com