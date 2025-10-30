McDonald’s il nuovo panino Big Arch ti distrugge | dopo questa informazione non so se riuscirò a mangiarlo
I panini del McDonald’s sono noti in tutto il mondo per essere l’emblema del junk food. Scopriamo l’ultima novità chiamata Big Arch. Junk food non vuol dire altro che cibo spazzatura in italiano e l’espressione venne coniata negli anni ’50 per tutti quei prodotti che non venivano considerati all’epoca sani. I motivi? Un valore nutrizionale molto basso e un elevato contenuto di grassi e zuccheri. Il risultato era molto attraente alla vista per giovani e bambini, ma si sa che nel business non c’è religione e gli americani sono i numeri 1 nella creazione di prodotti orientati al cliente, soprattutto quello spiantato che non può concedersi una bistecca di qualità in un ristorante. 🔗 Leggi su Game-experience.it
