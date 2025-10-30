Maxirisarcimento per i centri di accoglienza convertiti per il Covid | condannate le prefetture di Trapani e Agrigento

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano diventati centri per la quarantena ma per le prefetture di Trapani e Agrigento non avevano svolto un servizio straordinario. Dopo 5 anni si conclude la vicenda di Badia Grande, una delle cooperative siciliane che durante la pandemia si era tramutata da centro di accoglienza per migranti a luogo di contrasto all’emergenza sanitaria del Covid. E che ora verrà risarcita con 4,4 milioni di euro. Badia Grande nel bel mezzo della pandemia trasforma le sue strutture senza una convenzione formale da parte delle prefetture di Agrigento e Trapani, le città in cui opera. Nel caos dei primi giorni di pandemia, infatti, la cooperativa aveva risposto a un’esplicita richiesta delle prefetture, avviando da subito la sua attività straordinaria, nei centri di Sant’Andrea di Valderice e nel CPR di Trapani-Milo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

