Maxi-truffa Superbonus Lavori gonfiati o mai finiti Sequestrati 28 milioni

Un fatturato passato da 5 a 75 milioni di euro in tre anni, grazie alle agevolazioni garantite dal Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio del 2020. Ma per la Procura di Como, l’incremento dei benefici di cui ha goduto Isoterma, società di Lomazzoche opera nel campo dell’efficientamento energetico, scaturisce da una frode. Su richiesta del procuratore di Como Massimo Astori, che coordina le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Como e di Gorizia, è stato eseguito un sequestro preventivo da 28 milioni, pari ai crediti d’imposta che la società si sarebbe garantita illecitamente, monetizzati o portati in compensazione nella dichiarazione fiscale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi-truffa Superbonus. Lavori gonfiati o mai finiti. Sequestrati 28 milioni

