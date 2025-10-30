Maxi operazione nella favela di Rio | oltre 130 morti

Parla Gaetano Trivelli, uno dei leader del team Recap, il gruppo che dà la caccia ai trafficanti che cercano di fuggire dalla legge. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Maxi operazione nella favela di Rio: oltre 130 morti

LE NOTIZIE DEL GIORNO - È di oltre 100 morti il bilancio degli scontri a fuoco che infiammano le favelas della zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile - facebook.com Vai su Facebook

Rio, blitz contro i narcos nelle favelas del Brasile: oltre 130 morti. Lula: «Non sapevo» - X Vai su X

Droni bomba, maxi operazione anti narcos a Rio de Janeiro: 100 morti VIDEO - Un’operazione storica contro i narcotrafficanti a Rio de Janeiro ha provocato un bilancio drammatico: 100 morti, tra cui quattro poliziotti, e 81 arresti. Riporta ilgazzettino.it

Maxi operazione antidroga a Rio de Janeiro: guerriglia nelle favelas tra polizia e narcos, 120 morti | VIDEO - L’intervento, il più sanguinoso nella storia dello Stato, ha scatenato una violenta sparatoria tra le forze dell’ordine e i membri del Comando Vermelho, il principale gruppo criminale della città bras ... Scrive dire.it

Blitz mortale a Rio: operazione antidroga nelle favelas provoca decine di vittime - Gli scontri hanno provocato almeno 64 morti, tra cui quattro agenti, rendendo questa operazione la più letale nella storia dello Stato di Rio. Secondo notizie.it