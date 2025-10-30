Max Pisu apre la stagione del Teatro Verdi di Bonate Sopra

Bonate Sopra. Il Teatro Verdi di Bonate Sopra alza il sipario sulla nuova stagione teatrale con un’apertura d’eccezione. Venerdì 7 novembre alle ore 21.00, il primo appuntamento del cartellone vedrà protagonista uno dei volti più amati della comicità italiana: Max Pisu, in scena con il suo nuovo spettacolo “Guarda che stelle”. Un debutto che segna simbolicamente l’inizio di un percorso artistico ricco di serate e grandi interpreti. Il Verdi sceglie di inaugurare la stagione con un nome capace di unire qualità, leggerezza e grande affetto del pubblico, per dare il via nel migliore dei modi a un anno di teatro all’insegna dell’emozione e del sorriso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Max Pisu apre la stagione del Teatro Verdi di Bonate Sopra

Altri contenuti sullo stesso argomento

RENATA PISU La via della Cina In questo libro l'autrice racconta il suo rapporto con la Cina, iniziato nel 1957 quando, insieme con alcuni compagni, si trasferì a studiare a Pechino, all'università di Beida. Vi trascorse 4 anni e da allora non ha mai smesso - facebook.com Vai su Facebook

Agrate, Max Pisu apre la stagione col buonumore - Si comincia il 25 ottobre con “Guarda che stelle“, alle 21, all’Auditorium Marco Rigoni Stern ... Scrive ilgiorno.it

Max Pisu sul palco ad Alba per la presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale “Busca” - Busca” di Alba, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba presenterà al pubblico e alla stampa la 28ª ... Riporta targatocn.it

Max Pisu, è morta la mamma: lutto a Legnano - Legnano, 31 luglio 2025 – Legnano si stringe attorno a chi la fa ridere da molti anni e ora sta vivendo un momento difficile. Riporta ilgiorno.it