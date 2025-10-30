Max Pezzali | Riunire gli 883? Rimettere insieme questo Frankenstein sarebbe complicato

Il cantante, ospite della prima giornata di Lucca Comics & Games, non ha lasciato spiragli ai fan che ancora sperano nella reunion con Mauro Repetto. Max Pezzali ha inaugurato la prima giornata del Lucca Comics & Games 2025 presentando il nuovo albo a fumetti, il quinto, realizzato con Roberto Recchioni, che celebra il trentennale de La donna il sogno & il grande incubo. Vero e proprio habituée della manifestazione, il cantante è stato accolto dai fan, ordinatamente in coda fin dal mattino, intenzionati ad accaparrarsi un posto nel lungo firmacopie pomeridiano. Uscito nel 1995, La donna il sogno & il grande incubo è il primo disco da solista di Max Pezzali dopo l'abbandono di Mauro Repetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Max Pezzali: "Riunire gli 883? Rimettere insieme questo Frankenstein sarebbe complicato"

