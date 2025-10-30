Maurizio Marinella lezione di creatività contemporanea a Roma

Dall’architettura all’alta sartoria partenopea: dopo il successo dell’incontro con il progettista Carlo Ratti le Lezioni di Creatività Contemporanea, proseguono lunedì 3 novembre con Maurizio Marinella amministratore unico della E. Marinella, la storica maison specializzata nella produzione di cravatte e accessori di elevata raffinatezza che sfidano il tempo. Il ciclo di incontri promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma prosegue, dunque, con uno dei protagonisti indiscussi della sartoria maschile, espressione eccelsa della creatività italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it