Maturità 2026 tutte le novità nella nuova riforma | come cambiano colloquio orale e commissioni d'esame
Tutte le novità dell'Esame di Maturità 2026 così come previsto dalla riforma approvata il 28 ottobre alla Camera: dal colloquio orale (chi non sostiene il quale sarà bocciato) alle commissioni d'esame, fino alla votazione finale, ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Dall’esame di maturità all’educazione sessuale: ecco tutte le novità della scuola dal 2026 https://www.donnamoderna.com/news/esame-di-maturita-educazione-sessuale-tutte-le-novita-della-scuola Vai su Facebook
Fantastic Negrito: UFFICIALE in concerto in Italia nel 2026. Tutte le info e biglietti - Con grande orgoglio annunciamo il ritorno in Italia di Fantastic Negrito per due serate imperdibili insieme alla sua band, in contesti finora inediti per il bluesman, alla scoperta dell’intimità ... Si legge su virginradio.it